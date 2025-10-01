به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال نابینایان ایران در دیدار پایانی رقابت‌های جهانی هند، مقابل تیم انگلیس قرار گرفت و نتیجه این دیدار تا ثانیه‌های پایانی صفر_صفر بود.

با وجود حملات پیاپی و دفاع جانانه بازیکنان ایران، تیم انگلیس در ثانیه‌های پایانی با به ثمر رساندن گل طلایی پیروز میدان و قهرمان شد و نمایندگان کشورمان نیز به عنوان نایب قهرمانی رسیدند. پس از انگلیس و ایران، تیم ملی ایتالیا در جایگاه سوم قرار گرفت.