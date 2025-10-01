پخش زنده
امروز: -
امیر آیتی بعنوان بخشدار بخش مرکزی تیران و کرون معرفی و از زحمات ذبیح الله ابراهیمی بخشدار قبلی تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار تیران و کرون در نشست شورای اداری تیران و کرون با تاکید بر وفاق و همدلی مسئولان برای خدمت به مردم گفت: مدیران دستگاههای اداری موظف هستند پیگیری لازم را برای جذف اعتبارات مصوب و تخصیص یافته برای شهرستان را انجام دهند.
محمد ساعد فر افزود: با توجه به برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی در سال آینده در تلاش هستیم بهترین شرایط را برای برگزاری هرچه باشکوهتر این انتخابات مهیا کنیم.
حجت الاسلام سید محمد بنی جمالی امام جمعه تیران هم در این آیین خواستار برگزاری کارگاههای آموزشی برای نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در آینده شد و گفت: آشنایی اعضای شوراهای شهر و روستا با قوانین و مقررات از تضییع حقوق عامه جلوگیری خواهد کرد.
ذبیح الله ابراهیمی نیز در این آیین بعنوان معاون سیاسی فرماندار تیران و کرون معرفی شد.