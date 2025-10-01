پخش زنده
علی قربانی معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از افزایش اعتبارات دهیاری ها در سال گذشته و امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در سفر به سمنان در نشست با دهیاران و اعضای شوراهای روستاهای استان سمنان از افزایش اعتبارات دهیاریها در سال گذشته و امسال خبر داد و گفت:در سال گذشته ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته به دهیاریها بوده است که این رقم برابر با اعتبار ۱۸ سال پیش از آن بوده است.
اعطای تسهیلات کم بهره با بازپرداخت پنج ساله تا پنج برابر بودجه دهیاریها و شرکتهای تعاونی، احداث نیروگاههای خورشیدی، خبر دیگر معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور بود.