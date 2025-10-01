به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سیدحسن نعمتی گفت: همزمان با سالروز میلاد باسعادت امام حسن عسکری(ع)، ۴ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم گوشت گرم گوسفندی در استان همدان توزیع می‌شود. این مقدار گوشت با تلاش و همکاری مرکز نیکوکاری سمت خدا در تهران تأمین و به استان منتقل شده است تا در اختیار خانواده‌های نیازمند قرار گیرد.

او با بیان اینکه برنامه‌ریزی شده است تا این گوشت‌ها در چند شهرستان و منطقه از استان همدان توزیع شود، افزود: به طور مشخص شهرستان‌های تویسرکان، بهار، رزن، گل‌تپه و بخش خزل از جمله مناطقی هستند که خانواده‌های نیازمند آنها از این طرح بهره‌مند خواهند شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان همدان با بیان اینکه همواره نیکوکاران و مراکز نیکوکاری بازوی توانمند کمیته امداد در حمایت از نیازمندان بوده‌اند، تأکید کرد: مرکز نیکوکاری سمت خدا در این زمینه همکاری ارزشمندی داشته و با انتقال ۴ و نیم تن گوشت از تهران، شرایطی فراهم کرده است تا خانواده‌های محروم در استان همدان بتوانند از این کمک‌ها برخوردار شوند.

نعمتی تصریح کرد: این‌گونه اقدامات نشان‌دهنده عمق فرهنگ همدلی و نوع‌دوستی در جامعه ماست. مردم ما همواره در مناسبت‌های مذهبی و معنوی تلاش می‌کنند تا نیازمندان را فراموش نکنند و با کمک‌های خود بخشی از مشکلات معیشتی آنان را کاهش دهند.





