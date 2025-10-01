به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فرمانده انتظامی استان امروز در جمع اصحاب رسانه که در آستانه هفته نیروی انتظامی برگزار شد با اشاره به شعار امسال هفته نیروی انتظامی گفت: پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن، شعار امسال هفته نیروی انتظامی است و در این هفته ویژه برنامه‌هایی در گیلان با محوریت ارتقای امنیت جامعه وشهروندان برگزار خواهد شد.

سردارحسین حسن پور با بیان اینکه ۱۱ تا ۱۷ مهرهفته انتظامی نامگذاری شده است افزود: برگزاری نشست‌های مختلف با جامعه فرهنگی واصناف، افتتاح و بهره برداری از اماکن انتظامی و منازل سازمانی پرسنل فراجا. تقویت ارتباط مردمی با حضور پلیس در مدارس و دانشگاه‌ها وخطبه نماز جمعه مرکز استان و برگزاری همایش تجلیل از خانواده‌های شهدا و ایثارگران از جمله مهم‌ترین برنامه‌های فراجا در گیلان است.

وی با بیان اینکه در طول مدت هفته انتظامی درحوزه‌های خدماتی و معیشتی هم خدماتی ویژه به شهروندان ارایه خواهد شد افزود: ارایه خدمات حوزه ترافیکی وشماره گذاری خودرو ازجمله این برنامه هاست.

فرمانده انتظامی استان همچنین گزارشی ازآخرین عملکرد پلیس استان در حوزه کشفیات کالا‌های قاچاق و سرقت هم داد وافزود: ازاول امسال تاکنون میزان سرقت دراستان ۱۸ درصد کاهش یافته که این امر امیدوارکننده است.

سردار حسین حسن پور افزود: در بخش کشفیات کالا‌های قاچاق هم ۵۸ درصد افزایش داشتیم که ارزش اقتصادی مجموع کالا‌های قاچاق کشف شده هزارو ۲۸۴ میلیارد تومان برآورد شده است.