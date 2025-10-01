پخش زنده
داوران هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال کشورمان معرفی شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران دیدارهای هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال فصل ۱۴۰۵_۱۴۰۴ به شرح زیر اعلام شد:
جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴
پالایش نفت شازند - پالایش نفت بندرعباس
داوران: علی حفیظی، بهشاد پنجهزاده، یوسف رفیعزاده، کامران امیری، کامبیز امیری ناظر: جواد فهیمیراد
جواد الائمه شهرکرد - بهشتی سازه گرگان
داوران: اسماعیل کمربسته، محسن وحدانی، محمد شرونی، محسن سبزواری، حمید محمد رضایی ناظر: عباس رنجی
شهرداری ساوه - گهر زمین سیرجان
داوران: محمد علی سیاحی، علی مهرآبادی، امید ظریفیان، مجید کریمیان و علی اکبر حصاری ناظر: وحید عرض پیما
شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴
فولاد زرند ایرانیان - عرشیا آذربایجان شهرقدس
داوران: محمد بیاتی، مرتضی وزیری تبریزی، امیر باقری، مسعود مقتدری و سعید قربانیزاده ناظر: علیرضا فولادی
پردیس قزوین - پالایش نفت اصفهان
داوران: علی احمدی، رضا ملکی، مرتضی شریفلو، رامین عاشری، سعید دیندار ناظر: یحیی حسینی تالاری
گیتی پسند اصفهان - سن ایچ ساوه
داوران: وحید سلیمانی، رضا کیامنش، محمد علی آقایی، ایمان سمیعی و شاهین عباسی ناظر: علیرضا عبدالغنی
فولاد هرمزگان - مس سونگون ورزقان
داوران: حسین امیری، مهدی حقوقی، اسماعیل نعمتی، جمال مرادبخش، ستار کدوری ناظر: فرهاد حسینیان