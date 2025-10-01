به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران دیدار‌های هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال فصل ۱۴۰۵_۱۴۰۴ به شرح زیر اعلام شد:

جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴

پالایش نفت شازند - پالایش نفت بندرعباس

داوران: علی حفیظی، بهشاد پنجه‌زاده، یوسف رفیع‌زاده، کامران امیری، کامبیز امیری ناظر: جواد فهیمی‌راد

جواد الائمه شهرکرد - بهشتی سازه گرگان

داوران: اسماعیل کمربسته، محسن وحدانی، محمد شرونی، محسن سبزواری، حمید محمد رضایی ناظر: عباس رنجی

شهرداری ساوه - گهر زمین سیرجان

داوران: محمد علی سیاحی، علی مهرآبادی، امید ظریفیان، مجید کریمیان و علی اکبر حصاری ناظر: وحید عرض پیما

شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴

فولاد زرند ایرانیان - عرشیا آذربایجان شهرقدس

داوران: محمد بیاتی، مرتضی وزیری تبریزی، امیر باقری، مسعود مقتدری و سعید قربانی‌زاده ناظر: علیرضا فولادی

پردیس قزوین - پالایش نفت اصفهان

داوران: علی احمدی، رضا ملکی، مرتضی شریفلو، رامین عاشری، سعید دیندار ناظر: یحیی حسینی تالاری

گیتی پسند اصفهان - سن ایچ ساوه

داوران: وحید سلیمانی، رضا کیامنش، محمد علی آقایی، ایمان سمیعی و شاهین عباسی ناظر: علیرضا عبدالغنی

فولاد هرمزگان - مس سونگون ورزقان

داوران: حسین امیری، مهدی حقوقی، اسماعیل نعمتی، جمال مرادبخش، ستار کدوری ناظر: فرهاد حسینیان