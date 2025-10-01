پخش زنده
امروز: -
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام از آغاز کاشت ۵۰۰ هکتار باغ انجیر در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ عباس میرزاد اظهار کرد: توسعه اقتصاد محلی و بهرهگیری از ظرفیتهای ناب کشاورزی، یکی از مهمترین اهدف کاشت این محصول عنوان کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام گفت: بارندگیهای مناسب، خاک حاصلخیز و اراضی شیبدار ایلام، شرایطی فراهم کرده است؛ تا توسعه باغات دیم بهویژه کشت انجیر به یک ظرفیت ممتاز اقتصادی در استان تبدیل شود.
میرزاد با بیان این که توسعه باغات انجیر منجر به افزایش تولید، ایجاد فرصتهای شغلی و کاهش وابستگی به سایر صنایع خواهد شد.
وی افزود: در سفر اخیر مدیران جهاد کشاورزی ایلام به استان فارس از تجارب موفق آن استان برای اجرای بهتر این طرح در ایلام بهرهبرداری میشود.
وی ادامه داد: براساس برنامهریزیهای انجامشده، کاشت انجیر در شهرستانهای ایوان، چرداول، ملکشاهی، بدره، ایلام، هلیلان، چوار و بخشهایی از شهرستان دهلران، شامل میمه و زرینآباد عملیاتی خواهد شد.