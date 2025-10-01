به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در جلسه ستاد ساماندهی جوانان با موضوع اشتغال، مهارت آموزی متناسب با نیاز بازار را راهکار اشتغال جوانان دانست.

"ورمقانی" بر ضرورت اهتمام دستگاه‌های متولی بر‌ای احصاء نیاز‌ها و برنامه ریزی جهت آموزش و اشتغال جوانان تاکید کرد و خواستار فعال کردن واحد‌های تولیدی راکد و اتمام طرح‌های توسعه‌ای و نیز اعطای تسهیلات بانکی دیگر برای اشتغال جوانان شد.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان کردستان نیز در این جلسه با اشاره به رشد مطالبات جوانان گفت: تصمیمات ستاد ساماندهی جوانان نباید تشریفاتی باشد، بلکه مصوبات آن باید عملیاتی شود.

"خاکی" همچنین از اجرای طرح ملی «مهارت‌آموزی تا اشتغال» با عنوان «مهتا» در کردستان خبر داد.

بر اساس آخرین سرشماری سال ۹۵ جمعیت استان در بازه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال بیش از ۵۵۹ هزار نفر است که بیشترین سهم مربوط به سنندج با ۱۷۱ هزار نفر است.