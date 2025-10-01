پخش زنده
تیم کاله مازندران در هفته نخست لیگ برتر بسکتبال، فردا میزبان استقلال تهران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بلند قامتان تیم کاله مازندران برای شروع فصل جدید لیگ برتر بسکتبال باشگاههای کشور خیز برداشتند.
بیست و هفتمین دوره مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاههای کشور با حضور ۱۲ تیم از روز پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴ در شهرهای مختلف کشور آغاز میشود.
تیم کاله مازندران در هفته نخست این رقابتها؛ از ساعت ۱۸ عصر فردا پنجشنبه در سالن ورزشی پیامبراعظم آمل میزبان تیم تازه وارد استقلال تهران است.
کالهایها پس از جدایی " مهران حاتمی " از سرمربیگری این تیم، بلافاصله با " فرزاد کوهیان " مربی تیم ملی بسکتبال کشور وارد مذاکره شدند و سکان هدایت این تیم را به این مربی نام آشنا واگذار کردند.
این تیم پس از جدایی " سجاد پذیرفته و چند بازیکن جوان دیگر، درفصل نقل وانتقالات با جذب " جلال آقامیری" وتمدید قرارداد بازیکن ملی پوش خود همچون " روزبه ارغوان، نوید اصلانی" و بازیکنان تیم ملی جوانان با ترکیبی از با تجربهها و جوان راهی مسابقات لیگ شد.
شاگردان " فرزاد کوهیان" تمرینات آماده سازی خود را از مردادماه در آمل شروع کردند و درطی این مدت با انجام بازیهای دوستانه و حضور درتورنمنت تیمهای لیگ برتری، آماده حضور در این مسابقات شدهاند.
در همین حال مربی تیم کاله مازندران درخصوص آخرین شرایط این تیم پیش از شروع بازیهای لیگ گفت: با توجه به شروع زودهنگام تمرینات گروهی، بازیکنان کاله تقریبا به آمادگی نسبی خوبی رسیدند و برای بازیهای لیگ آماده هستند.
محمدرضا قربانی افزود: البته برای هماهنگتر شدن بازیکنان، حداقل پس از چند هفته از بازیهای لیگ حاصل خواهد شد.
وی درعین حال، شرایط تیمش را با توجه به جذب بازیکنانی که در این فصل در اختیار دارد، مناسب ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه با حمایتهایی که باشگاه کاله دارد، و حضور هواداران پرشور آملی، امسال تیم متفاوت تری در لیگ خواهیم داشت.
از استقلال تهران شناخت نسبی داریم
مربی تیم کاله مازندران به میزبانی تیمش در هفته نخست لیگ در آمل و بازی خانگی برابر تیم استقلال تهران اشاره کرد و گفت: تیم ما از هر نظر آماده این مسابقه است، ضمن اینکه شناخت نسبی از این تیم داریم.
قربانی افزود: استقلال هم با بازیکنانی ملی پوش و سرمربی مطرحی که در اختیار گرفته، تیم قابل احترامی است.
وی یادآورشد: از آنجایی که بازی در آمل برگزار میشود، تیم کاله از هواداران پرشماری بهرهمند است و در فصلهای گذشته از این ظرفیت ارزشمند برابر حریفان خود نتایج خوبی کسب کرده است.
استقلال با ملی پوشان در راه آمل
استقلال تهران، تیم تاره وارد لیگ بیست و هفتم مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاههای کشور است که نخستین حریف کاله مازندران محسوب میشود.
در فصل جاری، خبر تشکیل تیم بسکتبال استقلال برای علاقهمندان به این رشته قابل توجه بود.
تیمی که به واسطه علاقهمندان بیشماری که در فوتبال دارد اینبار در فضایی دیگر و در رشتهای توپوتوری، وارد عرصه ورزش قهرمانی میشود.
مسئولان استقلال برای ورود پرقدرت به لیگ برتر بسکتبال، برخی چهرههای ملیپوش را به خدمت گرفتند.
از کاپیتان تیم ملی گرفته تا بازیکنانی که در کاپآسیایی عربستان خوش درخشیدند.
سکان هدایت این تیم بر عهده "مهران شاهینطبع" است و حضور ستارههایی از جمله" ارسلان کاظمی، نوید رضاییفر، حسن علیاکبری و محمدمهدی رحیمی" در کنار بازیکنانی از جمله مهدی جعفری، مهدی حیدری، علیرضا شریفی و اشکان جعفری" نشان از عزم راسخ آبیهای پایتخت برای قهرمانی یا حداقل حضور در جمع ۳ تیم پایانی دارد.
تیم کاله مازندران که در فصل گذشته این مسابقات از رسیدن به دیدار پایانی لیگ باز مانده بود، در این فصل با ستارههای ملی پوش و جوان خود و کادر فنی مجرب برای کسب نخستین پیروزی در بازی خانگی برابر میهمان تازه وارد خود لحظه شماری میکند.
در مقابل رویارویی فرزاد کوهیان سرمربی تیم کاله و مهران شاهین طبع سرمربی تیم استقلال تهران هم بر جذایت مسابقه دو تیم خواهد افزود.