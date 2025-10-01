به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سفر به آذربایجان غربی از افزایش حجم سرمایه گذاری در حوزه گردشگری این استان به هزارمیلیارد تومان خبرداد.

سید رضا صالحی امیری درارومیه با هدف تقویت صنعت گردشگری وظایف خود را به استاندار آذربایجان غربی تفویض کرد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که در جمع فعالان گردشگری و هرمندان صنایع دستی صحبت می‌کرد با بیان اینکه ۳۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای تکمیل زیرساخت‌های گردشگری کشور در حال توزیع است از مشوق‌های جدید برای جذب سرمایه گذاران این بخش هم خبر داد.

سید رضا صالحی امیری درادامه از روند مرمت و بازسازی مسجد جامع ارومیه هم بازدید و دستور اعتبارات مورد نیاز آن را صادر کرد.

مسجد جامع ارومیه با قدمت هزار سال قرار است به عنوان هفتمین اثر تاریخی آذربایجان غربی در فهرست آثار جهانی به ثبت برسد.