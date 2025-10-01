

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، دکتر حسین سیمایی امروز (چهارشنبه) در دیدار با تسوکادا تاماکی سفیر ژاپن در ایران که در محل این وزارت برگزار شد ، گفت: این ملاقات می‌تواند سرآغازی برای همکاری‌های جدی‌تر در آینده باشد و امیدواریم از همکاری‌های متقابل برای پیشرفت علم و فناوری بهره‌مند شویم. بر اساس توصیه‌نامه‌های یونسکو، تحریم شامل حوزه علم و فناوری نمی‌شود؛ علم و تحقیق قابل تحریم نیست.

وی با بیان اینکه، ایرانی‌ها نسبت به ژاپن ذهنیت مثبت و خوبی دارند و حتی به لحاظ فرهنگی، قرابت و نزدیکی ما نسبت به ژاپن بیشتر از قبل شده است، تصریح کرد: نویسندگان، متفکران اسلام‌شناس و قرآن‌پژوهان ژاپنی بسیاری را می‌شناسیم؛ یکی از چهره‌های برجسته‌ای که مردم ایران به خوبی می‌شناسند، ایزوتسو است که در دهه ۹۰ میلادی درگذشت و جایگاه ویژه‌ای در میان ایرانیان دارد.

وزیر علوم تأکید کرد: با نگاه مثبت مردم ایران به کشور ژاپن ، تقویت این روابط باعث تعمیق دوستی دو ملت خواهد شد. انتظار داریم روابط علمی و فناوری ما توسعه بیشتری یابد و تعداد بورس دانشجویان و تعداد فرصت‌های مطالعاتی برای دانشجویان و استادان نیز افزایش پیدا کند. همچنین مایلیم برای توسعه پارک‌های علم و فناوری کشورمان از کمک‌های فناورانه دولت ژاپن بهره‌مند شویم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: انتظار داریم در حوزه‌های جدید دانشی و فناوری‌های نوین، بهترین دانشجویان خود را معرفی کنیم و تقاضا داریم تعداد بیشتری بورس تحصیلی برای دانشجویان ایرانی اختصاص داده شود.

سیمایی صراف پیشنهاد داد: با برخی کشور‌ها روزی را به عنوان روز «علم و فناوری» معرفی کرده‌ایم که در آن روز، نمایندگان دو کشور تفاهم‌نامه‌های قبلی را ارزیابی کرده و استادان و روسای دانشگاه‌های دو کشور ملاقات‌هایی با یکدیگر خواهند داشت؛ اگر دولت ژاپن موافق باشد، مایلیم چنین روزی را با این کشور نیز تعریف کنیم.

در ادامه این دیدار، تسوکادا تاماکی، سفیر کشور ژاپن در ایران، افزود: با وجود محدودیت‌های مختلف، زمینه علم و فناوری بستری مناسب برای حفظ و تقویت روابط دوجانبه ایران و ژاپن محسوب می‌شود.

وی با اشاره به بورس وزارت علوم ژاپن گفت: امسال برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا، ۱۴ ایرانی را انتخاب کرده‌ایم و پیشنهاد داده‌ایم که وزارت علوم ژاپن این روند را ادامه دهد.

سفیر ژاپن در ایران همچنین با استقبال از پیشنهاد روز علم و فناوری، اعلام کرد: این پیشنهاد را حتماً عملیاتی خواهیم کرد.

گفتنی است ؛ دکتر حسین سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری کشورمان، در آینده نزدیک، در صدر هیئتی برای شرکت در بیست و دومین اجلاس مجمع علم و فناوری «STS» به ژاپن سفر خواهد کرد.