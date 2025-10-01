پخش زنده
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تأکید بر سه مؤلفه کلیدی توسعه گردشگری گفت: از گردشگری که صحبت میشود، سه مفهوم جذابیت، امنیت و زیرساخت را با خود به همراه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدرضا صالحیامیری امروز در مراسم افتتاحیه اولین جشنواره سیب و دومین جشنواره انگور در سیسخت، با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر گردشگری و تاریخی کهگیلویه و بویراحمد، این استان را «سرزمین رمزها و رازها» دانست و تأکید کرد: مردم این استان شایسته بهترین خدمت هستند و پیگیری مسائل آنان در هیئت دولت از وظایف اصلی ماست.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، کهگیلویه و بویراحمد را «خورشیدی که میدرخشد و هم نور و هم حرارت میدهد» توصیف کرد و افزود: من نمیدانم از کجای استان باید نام ببرم که در آن زیباییهای خدادادی نهان و آشکار نباشد.
صالحیامیری به ظرفیتهای تاریخی شهرستان دنا اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش کارشناسان، این شهرستان ۶۸ اثر تاریخی در خود جای داده است و این نشان میدهد که این سرزمین، سرزمین رمزها و رازهاست؛ هر میزان در آن اکتشاف کنید، از دل این زمین و این جغرافیا آثاری خلق میشود.
وی همچنین تلاشهای مجمع نمایندگان استان و استاندار کهگیلویه و بویراحمد در هیئت دولت را ستود و افزود: مردم این استان خدمات بسیاری به ایران و انقلاب اسلامی ارائه کردهاند و شایسته بهترین خدمت هستند؛ پیگیری مشکلات آنان در هیئت دولت حتمی است.
صالحیامیری با تأکید بر نقش مردم و ظرفیتهای طبیعی، تاریخی و فرهنگی استان، گفت: توسعه پایدار گردشگری و ارتقای رفاه مردم کهگیلویه و بویراحمد مستلزم تعامل مستمر میان دولت و نمایندگان محلی است و این تعامل در حال انجام است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، کهگیلویه و بویراحمد را استانی ممتاز و بینظیر در ایران توصیف کرد که استعداد و ظرفیت های آن میتواند الگویی برای توسعه فرهنگی، گردشگری و اقتصادی کشور باشد.