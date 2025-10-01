به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مراسم تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با حضور دادستان کل کشور و مسولان استانی و شهرستانی و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

استاندار گلستان هم در این مراسم با گرامیداشت یاد شهدای مقاومت و تبریک میلاد امام حسن عسکری (ع) اظهار کرد: امروز دستگاه قضایی استان گلستان سربلند و سرافراز بدرقه‌گر یکی از فرزندان شایسته خود است و خدمات مجموعه دادگستری در کنار مردم و برای رفع مشکلات آنان قابل تقدیر است.

وی با اشاره به نقش دستگاه قضا در حمایت از سرمایه‌گذاران و حل مسائل مردم افزود: دادستانی و قضات استان همواره پناهگاه مردم بوده‌اند و حضور میدانی آنان در کنار مردم و در صحنه‌های مختلف موجب دلگرمی جامعه است.

استاندار گلستان با تأکید بر امنیت پایدار استان خاطرنشان کرد: گلستان با بیش از ۴۸۰ کیلومتر مرز مشترک، استانی حساس و راهبردی است و امنیت امروز آن مرهون تلاش‌های دستگاه قضایی، امنیتی، انتظامی، ارتش، سپاه و بسیج است.