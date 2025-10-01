پخش زنده

روز جهانی سالمند فرصتی برای توجه بیشتر به سالمندان و قدردانی از یک عمر تلاششان و گرامیداشت جایگاه ارزنده آنها در خانه و خانواده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، امروز روز جهانی سالمندان است. این روزها با درگیریهای زندگی روزمره شاید کمتر به فکر گذر عمر خود و عزیزانمان افتاده باشیم. سالهایی از زندگی با کوله باری از تجربه که برای برخی خیلی کوتاه رقم میخورد و برای برخیها به دوران پیری و سالمندی ختم میشود. امروز روزی است برای یادآوری گنجینههایی که سالها تجربه و مهربانی را در سینه دارند. آنان که یک عمر برای ما ساختند، امروز چشم انتظار یک نگاه مهربانند. سالمندان سایههای پر مهر خانوادهاند و جوانان امروز با احترام به آنان، قدردانی و تضمین فردای روشن را معنا میکنند. امروز روز کسانی است که آرامش خانهها به وجودشان وابسته است، روزی برای قدردانی از پدران و مادران دیروز که ستونهای امروزند.