هواپیمای مسعود پزشکیان؛ رئیس جمهور و هیئت همراه بعنوان نخستین سفر استانی دولت چهاردهم به هرمزگان لحظاتی پیش در فرودگاه بین المللی بندرعباس به زمین نشست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، محمد آشوری استاندار هرمزگان گفت: این سفر یک روزه است.

رئیس دولت چهاردهم علاوه بر بهره برداری از طرح‌های عمرانی و تولیدی، با متولیان مدرسه سازی، فعالان اقتصادی و سرمایه گذاری، فعالان سیاسی و اجتماعی، فرهیختگان و نخبگان هرمزگان نشست‌های جداگانه خواهد داشت.

حضور در نشست شورای برنامه ریزی هرمزگان و نشست خبری نیز از برنامه‌های پایانی سفر یک روزه رئیس جمهور به هرمزگان است.

رئیس دولت چهاردهم هفتم اردیبهشت هم در پی حادثه در یکی از پایانه‌های کانتینری بندرشهید رجایی برای بررسی میدانی حادثه به بندرعباس سفر کرد.

این دهمین سفر استانی رئیس دولت چهاردهم است.