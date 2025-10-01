به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ستاد برگزاری بازی‌های کشور‌های اسلامی، با ارسال نامه رسمی به فدراسیون بین‌المللی پنچاک سیلات اعلام کرد: این رشته رزمی نخستین بار در بازی‌های کشور‌های اسلامی ۲۰۲۵ به میزبانی عربستان سعودی قرار گرفت.

بر اساس این تصمیم، پنچاک سیلات فرصت دارد تا در سطحی گسترده‌تر به جامعه ورزش کشور‌های اسلامی معرفی شود.

بازی‌های کشور‌های اسلامی ۱۶ تا ۳۰ آبان در ریاض عربستان برگزار خواهد شد.