به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، نقش اصلی "جراد کوشنر"، داماد صهیونیست دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز به روز بیش‌تر آشکار می‌شود و ترامپ، همه شگردهایش را در معاملات مبهم، به وی یاد داده است.

به نوشته روزنامه گاردین، کوشنر بتازگی بزرگ‌ترین معامله تاریخ بازی‌های ویدیویی الکترونیک را انجام داد و شرکت خصوصی او عملاً در مالکیت عربستان سعودی قرار گرفت. این روزنامه نوشت همزمان، داماد ترامپ، با شرکت تونی بلر، نخست وزیر اسبق انگلیس، "صلح ابدی در خاورمیانه" را رونمایی کرد. روزنامه گاردین نوشت جراد کوشنر، همسر ایوانکا، دختر دونالد ترامپ، قبلا به عنوان مشاور ارشد در دولت اول پدرشوهرش کار می‌کرد و از فرصت شکست ترامپ در انتخابات که با شورش همراه بود استفاده کرد تا ظاهرا سیاست خط مقدم را ترک و شرکت سرمایه گذاری خود را راه اندازی کند. این روزنامه نوشت برخلاف نظر عمومی مبنی بر اینکه او پس از آن دوره به تنهایی کار خواهد کرد، کوشنر بدون توقف حرکت می‌کند.

گاردین نوشت اکنون جراد، هم در زمینه افزودن ثروت خود و هم دخالت در سیاست خاورمیانه، به شدت فعال شده است. در یک معامله ۵۵ میلیارد دلاری با میانجیگری کوشنر با صندوق سرمایه گذاری رژیم سعودی به عنوان مالک اکثریت سهام، پول فراوانی رد و بدل شد و پولشویی صورت گرفت. به نوشته این روزنامه، داماد ترامپ، مسیر معامله را از طریق کمیته سرمایه گذاری خارجی در آمریکا که در مورد معاملات مربوط به خریداران خارجی قضاوت می‌کند، تسهیل کرد. گاردین نوشت این هفته همچنین کلیات طرح رئیس جمهور آمریکا برای غزه منتشر شد که براساس آن، یک شورای مشورتی بین‌المللی به نام "هیئت صلح" به ریاست دونالد ترامپ، مدیریت آن شهر را بر عهده خواهد داشت و نظارت نامشخصی را برای کمیته‌ای از تکنوکرات‌های غیرسیاسی فلسطینی که این منطقه را اداره می‌کنند، فراهم می‌کند. همچنین در این هیئت، تونی بلر، نخست وزیر اسبق انگلیس، همکار پیشین جراد کوشنر درباره فلسطین و معمار دیگر پیشنهاد، استیو ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه، حضور خواهند داشت.