به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ امروز، ۱۱ طرح، با اعتباری بیش از ۵۸ میلیار تو مان به صورت ویدیو کنفراس، با دستور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به بهره برداری رسید.

استان ایلام دارای ظرفیت‌های بی‌نظیر در حوزه گردشگری طبیعی، مذهبی و دفاع مقدس است و ثبت ۹۳۸ اثر ملی از جمله هفت اثر نخست کشور، نشانگر پیشینه تمدنی ۱۲ هزار ساله این استان است.

در پنج ماهه نخست امسال، ۷ هزار و ۵۷۱ گردشگر خارجی در اقامتگاه‌های رسمی اقامت داشته‌اند و از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی استان دیدن کرده‌اند که این آمار، ایلام را در جایگاه بالاترین رشد مسافر در سال جاری قرار داده و به مقصد نوظهور گردشگری در کشور تبدیل کرده است.

رشد گردشگران خارجی در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رکوردی بی‌سابقه برای استان ثبت کرده و ایلام را در صدر استان‌های رو به رشد گردشگری قرار داده است.

افتتاح ۱۱ طرح جدید در این حوزه، بخشی از برنامه‌های کلان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای ارتقای جایگاه ایلام در نقشه گردشگری ایران است.