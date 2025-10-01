به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل شیلات لرستان در بازدید از سایت ۴۰۰ هکتاری پرورش ماهیان گرمابی در روستای تنوردر شهرستان دورود اظهار کرد: این مجموعه با ظرفیت تولید بیش از ۲ هزار تن، یکی از ظرفیت‌های خوب استان است.



کیارش بیرانوند، افزود: در این مجتمع برای ۲۰۰ نفر به صورت مستقیم اشتغال‌زایی شده و حدود ۲۰ تعاونی فعال در آن مشغول به کار هستند.



مدیرکل شیلات لرستان خاطرنشان کرد: صید این منطقه به شهرستان‌های جنوبی کشور و نیز به منظور صادرات به کشور عراق انجام می‌شود.



وی با بیان اینکه این سایت تنها مزرعه بزرگ استان است، ابراز امیدواری کرد با مکانیزه کردن و ارتقای این مجتمع‌ها، تولید در واحد سطح دو تا سه برابر افزایش یابد.



بیرانوند با اشاره به وجود ظرفیت پرورش ماهیان گرمابی در مناطق جنوبی استان، از برنامه‌ریزی برای حرکت به سمت پرورش ماهیان خاویاری خبر داد که از سودآوری و بازارپسندی بهتری برخوردارند.



مدیرکل شیلات لرستان تصریح کرد: با تکمیل مجتمع‌های خاویاری در حال ساخت، لرستان به‌اندازه کل کشور خاویار تولید خواهد کرد.



بیرانوند به آمار تولید آبزیان در استان اشاره کرد و گفت: تولیدات استان سال ۱۴۰۳ بیش از ۴۲ هزار تن بوده و پیش‌بینی می‌شود این میزان در سال جاری به ۴۵ هزار تن برسد.



وی با اشاره به کسب رتبه اول تولید ماهیان سردابی در کشور، اظهار امیدواری کرد که لرستان در زمینه پرورش ماهیان خاویاری نیز به رتبه اول دست یابد.



بیرانوند تأکید کرد: رونق و توسعه آبزی‌پروری می‌تواند اقتصاد پایداری برای مردم به ارمغان آورده و منجر به اشتغال‌زایی گسترده در استان شود.