به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ حامد شادبهر گفت: با بازدید از ۳۴۵ واحد صنفی در شهریور سال جاری به ۱۲۹ واحد صنفی تذکر ابلاغ، برای ۱۲ واحد اخطار مهروموم صادر، از ۱۵ واحد تعهد اخذ و ۸ واحد صنفی متخلف به علت عدم رعایت قوانین و مقررات و برابر مفاد ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی مهروموم و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شد.

وی هدف از اجرای این طرح را نظارت بر اصناف در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی در جامعه عنوان کرد و افزود: با برنامه‌ریزی دقیق پلیس، کلیه واحد‌های صنفی سطح شهرستان رضوانشهر مورد بازدید قرار خواهند گرفت.

این مقام انتظامی در پایان از تمامی مردم و متصدیان اصناف خواست، هشدار‌های لازم و تدابیر لحاظ شده در بحث رعایت مقررات را جدی بگیرند.