به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بانک مرکزی در تعامل با سازمان توسعه تجارت و سازمان بنادر ضمن احصا نزدیک به ۴۰۰ ثبت سفارش که کالای آن در حادثه اخیر بندر شهید رجایی آسیب دیده بود مقرر نمود پیگیری تعهدات وارداتی این اقلام تا پایان سال تعلیق گردد تا فرآیند رسیدگی و محاسبه خسارت و وصول مطالبات از بیمه جهت ایفای تعهد وارداتی در مهلت تعیین شده صورت پذیرد.

این تصمیم به صورت سیستمی و همچنین در قالب بخشنامه در هفته پیش رو به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.