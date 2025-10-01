پخش زنده
۹ مهر ماه، یاد آور حماسه مردم حمیدیه در دفاع از میهن اسلامی و نخستین شکست رژیم بعثی عراق در دوران دفاع مقدس است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رژیم بعثی عراق در ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۵۹ به میهن اسلامی مان حمله کرد و بزعم خود میخواست انقلاب اسلامی ایران را در مدت چند روز با شکست مواجه سازد. اما نکتهای که صدام فراموش کرده دفاع جانانه ملت ایران از خاک و میهن خود بوده است.
مردم شجاع و کشاورزان حمیدیه در نهم مهر ماه سال ۵۹ حماسه تاریخی رقم زدند که در تاریخ هشت ساله دفاع مقدس به ثبت رسید. دلاور مردان این شهر با رهاسازی آب به زمینهای کشاورزی، سبب زمین گیر شدن تانکهای دشمن بعثی عراق شدند و نخستین شکست این رژیم در دوران دفاع مقدس رقم خورد.
این حماسه بزرگ که توسط نیروهای مردمی به وجود آمد سبب شکست دشمن و عدم پیشروی آن به شهرهای دیگر شد.