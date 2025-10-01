تیم‌های های فوتبال استقلال و المحرق در چارچوب هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا ۲ در ورزشگاه شهر قدس به مصاف هم رفته‌اند.

استقلال ایران صفر - صفر المحرق اردن

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم های فوتبال استقلال و المحرق در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا ۲ در ورزشگاه شهر قدس به مصاف هم رفته‌اند.



تیم ترکیب استقلال ایران:

حبیب فرعباسی - رستم آشورماتوف - سامان فلاح - ابولفضل جلالی - رامین رضاییان - دیدیه اندونگ - مهران احمدی - منیر الحدادی - علیرضا کوشکی - یاسر آسانی و داکنز نازون

سرمربی: ریکاردو ساپینتو

ترکیب الحمرق بحرین:

ابراهیم لطف‌الله - امین بن عدی، اولیورا، لازار دردویچ - برونو آرائوخو - حنان عبدالوهاب، محمد الحردان، سفیان مهروق، آرتور ریزنِده و ایلیوت سیموئس -جونیور دا کوستا

سرمربی: مانوئل فرناندز



لحطات حساس:

دقیقه ۱۴: المهروق با شوت سنگین از راه دور دروازه استقلال را تهدید که با فاصله کم به بیرون رفت.

دقیقه ۲۰: حرکت خوب علیرضا کوشکی و تکنیک بالای او جلالی را در موقعیت ارسال قرار داد که سانتر او به عجیب‌ترین شکل ممکن از بالای دروازه به بیرون رفت و اعتراض هواداران را به همراه داشت.