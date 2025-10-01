پخش زنده
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم های فوتبال استقلال و المحرق در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا ۲ در ورزشگاه شهر قدس به مصاف هم رفتهاند.
تیم ترکیب استقلال ایران:
حبیب فرعباسی - رستم آشورماتوف - سامان فلاح - ابولفضل جلالی - رامین رضاییان - دیدیه اندونگ - مهران احمدی - منیر الحدادی - علیرضا کوشکی - یاسر آسانی و داکنز نازون
سرمربی: ریکاردو ساپینتو
ترکیب الحمرق بحرین:
ابراهیم لطفالله - امین بن عدی، اولیورا، لازار دردویچ - برونو آرائوخو - حنان عبدالوهاب، محمد الحردان، سفیان مهروق، آرتور ریزنِده و ایلیوت سیموئس -جونیور دا کوستا
سرمربی: مانوئل فرناندز
لحطات حساس:
دقیقه ۱۴: المهروق با شوت سنگین از راه دور دروازه استقلال را تهدید که با فاصله کم به بیرون رفت.
دقیقه ۲۰: حرکت خوب علیرضا کوشکی و تکنیک بالای او جلالی را در موقعیت ارسال قرار داد که سانتر او به عجیبترین شکل ممکن از بالای دروازه به بیرون رفت و اعتراض هواداران را به همراه داشت.