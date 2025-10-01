به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب هفته دوم فوتبال لیگ قهرمانان آسیا سطح ۲، از ساعت ۱۹:۳۰ امشب تیم‌های استقلال و المحرق بحرین در ورزشگاه شهدای شهرقدس به مصاف هم رفتند که با یک گل به سود نماینده بحرین به پایان رسید.



تیم ترکیب استقلال ایران:

حبیب فرعباسی - رستم آشورماتوف - سامان فلاح - ابولفضل جلالی - رامین رضاییان - دیدیه اندونگ - مهران احمدی - منیر الحدادی - علیرضا کوشکی - یاسر آسانی و داکنز نازون

سرمربی: ریکاردو ساپینتو

ترکیب المحرق بحرین:

ابراهیم لطف‌الله - امین بن عدی، اولیورا، لازار دردویچ - برونو آرائوخو - حنان عبدالوهاب، محمد الحردان، سفیان مهروق، آرتور ریزنِده و ایلیوت سیموئس -جونیور دا کوستا

سرمربی: مانوئل فرناندز



لحطات حساس:

دقیقه ۱۴: المهروق با شوت سنگین از راه دور دروازه استقلال را تهدید که با فاصله کم به بیرون رفت.

دقیقه ۲۰: حرکت خوب علیرضا کوشکی و تکنیک بالای او جلالی را در موقعیت ارسال قرار داد که سانتر او به عجیب‌ترین شکل ممکن از بالای دروازه به بیرون رفت و اعتراض هواداران را به همراه داشت.

دقیقه ۳۵: کرنر روی دروازه استقلال به بازیکن المحرق رسید و آبی‌ها خوش‌شانس بودند که توپ به گل نرفت.

دقیقه ۴۲: ضدحمله بازیکنان المحرق و نفوذ آنها از سمت چپ با شوت زمینی جونیور دروازه استقلال تهدید شد که با واکنش فرعباسی توپ به تور کنار دروازه برخورد کرد و به کرنر رفت.

دقیقه ۴۷: ارسال رضاییان با تاثیر آسانی به منیر رسید، اما الحدادی خودخواهانه به توپ ضربه زد و از بالای دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۵۹: اشتباه اندونگ نزدیک به محوطه استقلال توپ را در اختیار بازیکن تیم بحرینی قرار داد و حرکت سریع بازیکنان این تیم با با پاس کات بک و ضربه تمام کننده جونینیو از داخل شش قدم گل نخست را رقم زد.

دقیقه ۶۴: شوت دیدیه اندونگ ضعیف بود و از کنار دروازه المحرق به آرامی بیرون رفت.

دقیقه ۶۷: بهم ریختگی دفاع استقلال با پشروی مهاجم المحرق تا شش قدم استقلال ادامه داشت و در نهایت فرعباسی توپ را مهار کرد.



دقیقه ۷۸: اشتباه محمدحسین یک ضدحمله دیگر برای المحرق ایجاد کرد که ضربه رزنده با واکنش خوب فرعباسی راهی به دروازه پیدا نکرد.

دقیقه ۸۰: ضربه آزاد چسبیده به محوطه جریمه موقعیت خوبی برای استقلال بود که ضربه رضاییان با دفع مدافع المحرق به کرنر رفت.

دقیقه ۸۶: موقعیت فوق‌العاده استقلال در بهم ریختگی دفاع المحرق به رازق‌نیا رسید و ضربه این بازیکن ار زوی خط توسط مدافع برگشت داده شد و به کرنر رفت.