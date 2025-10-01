صنعت، کشاورزی و گردشگری سه ظرفیت عمده استان قزوین است
استاندار قزوین، با اشاره به جایگاه ویژه این استان در اقتصاد ملی، بر اهمیت سه حوزه اصلی صنعت، کشاورزی و گردشگری به عنوان موتورهای توسعه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، محمد نوذری در نشست رئیس سازمان برنامه و بودجه با بخش خصوصی استان گفت: استان قزوین به عنوان چهارمین استان صنعتی کشور شناخته میشود و میزبان ۴ هزار واحد صنعتی بزرگ و کوچک است که این امر نشاندهنده سهم ۱۰ درصدی صنایع کل کشور در این استان است.
وی افزود: این جایگاه با تولید هزار و ۲۹۰ نوع محصول و اشتغالزایی مستقیم برای ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار نفر در این بخش تثبیت شده است.
استاندار گفت: قزوین در تولید صنایع شوینده و تولید شیشه رتبه اول، در تولید سرامیک و در صنعت نساجی رتبه چهارم و در تولید قطعات خودرو رتبه ششم را دارد.
نوذری افزود: بخش کشاورزی استان قزوین نقشی حیاتی در تأمین بخشی از امنیت غذایی استانهای همجوار ایفا میکند.
وی افزود: استان در بخش تولید تخم مرغ، تولید انگور و تولید زیتون رتبه دوم تولید گوشت قرمز، شیر رتبه اول را دارد.
نوذری با اشاره به پیشینه فرهنگی و تاریخی غنی منطقه، بر ظرفیتهای بینظیر گردشگری تأکید کرد. این استان مهد پرورش بزرگان و مشاهیری، چون حمدالله مستوفی، علامه دهخدا، و عبید زاکانی بوده و در تاریخ معاصر نیز میعادگاه شخصیتهایی نظیر شهیدان رجایی، بابایی، لشگری و حاجیزاده محسوب میشود.
وی با بیان اینکه قزوین دارای هزار و ۱۰۰ اثر گردشگری است، گفت: اعتبارات حوزه گردشگری در یک سال اخیر چهار برابر شده است و سرمایهگذاری در این حوزه به طور مستقیم موجب رونق کسب و کار در استان خواهد شد.