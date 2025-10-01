عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در لبنان، گفت: آمریکا امروز می‌خواهد بر جهان سلطه افکنده و مردم را مجبور به انتخاب یکی از این دو گزینه کند: یا جنگ و یا تسلیم شدن و غارت شدن منابعشان لذا از منطق زور استفاده می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،"حسن عزالدین علی" در مراسمی در شهر صور افزود: امروز با توجه به صحنه‌هایی که در فلسطین و غزه مشاهده می‌کنیم خود را در برابر قانون جنگل می‌بینیم که پشت تمام اینها آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دارد لذا نمی‌توانیم تسلیم دشمن شویم یا پرچم سفید را برافرازیم.

وی ادامه داد: خلع سلاح ما، خلع روح ماست و روح را تنها کسی که آن را آفریده، یعنی خداوند متعال، می‌تواند خلع کند. ما پرچم تسلیم را بلند نخواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد این کشور که با خون شهدا آبیاری شده، تحت الحمایه آمریکا شده یا به یک شهرک اسرائیلی تبدیل شود.

عزالدین تصریح کرد: آنهایی که علیه حزب الله بدگویی می‌کنند هدفشان تجزیه لبنان و جلوگیری از پیشرفت آن است.

وی اولویت‌های حزب الله را توقف تجاوزگری اسرائیلی به لبنان و آزادی اسرای لبنانی و خروج دشمن صهیونیستی از مناطق اشغالی این کشور و شروع بازسازی بیان نمود.