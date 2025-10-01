وزیر دفاع کشورمان بعداز ظهر امروز وارد آنکارا پایتخت ترکیه شد. امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده هدف از این سفر را ارتقاء سطح روابط در حوزه دفاعی و نظامی بین ایران و ترکیه و تصمیم گیری مشترک درباره مسائل و بحران‌های منطقه اعلام کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از آنکارا وزیر دفاع کشورمان بعداز ظهر امروز وارد آنکارا پایتخت ترکیه شد. امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده هدف از این سفر را ارتقاء سطح روابط در حوزه دفاعی و نظامی بین ایران و ترکیه و تصمیم گیری مشترک درباره مسائل و بحران‌های منطقه اعلام کرد.