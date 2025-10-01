افراد سالمند، بیشتر به عشق و محبت نیاز دارند، پس در مهربانی کردن به آنها کوتاهی نکنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، امروز ۹ مهر به عنوان روز سالمندان نامگذاری شده و به این بهانه سری زدیم به آسایشگاه خیریه سالمندان بهار یزد و گفتگوی صمیمانه‌ای داشتیم با بزرگتر‌هایی که به هر دلیل مجبورند ادامه زندگی را در این آسایشگاه سپری کنند.

هرچند اینجا با امکانات رفاهی و درمانی و توانبخشی مناسب در خدمت سالمندان هستند، اما جایگزینی برای حلقه گمشده عشق و مهر نیست.

رفیعی مدیر آسایشگاه خیریه سالمندان بهار یزد می‌گوید: در این مرکز ۶۰ نفر سالمند مرد، ۷۰ سالمند خانم و ۲۵ نفر معلول ذهنی نگهداری می‌شوند.