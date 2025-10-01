به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «مراد یگانه»، فرماندار دهلران در جمع اهالی کوچه شهید بازیار، از زنان و مادران شهید به عنوان اسطوره‌های انسان سازی یاد کرد که با حضور خود در میادین نبرد، دوشادوش مردان از کیان اسلامی پاسداری کردند و فصلی نو در مکتب ایثار رقم زدند.

سرهنگ پاسدار «علی مرغزاری» فرمانده سپاه ناحیه دهلران با بیان این که شهرستان دهلران در طول دوران دفاع مقدس، ۲۳ شهید زن را تقدیم آرمان‌های والای انقلاب اسلامی کرده است، افزود: حجاب، عشق به فرزند و عشق به میهن از بارزترین شاخص‌های مادران و زنان ایرانی است.