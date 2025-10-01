\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u06cc\u0644\u0627\u0646\u061b \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062d\u0644\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062c\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0647 \u0639\u0637\u0631 \u0633\u0628\u0632\u06cc \u062a\u0627\u0632\u0647\u060c \u0631\u0646\u06af \u0628\u0631\u0646\u062c \u0646\u0648\u0631\u0633\u06cc\u062f\u0647\u060c \u0635\u062f\u0627\u06cc \u0641\u0631\u0648\u0634\u0646\u062f\u0647\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u0631\u0641\u062a\u200c\u0648\u0622\u0645\u062f \u0645\u0634\u062a\u0631\u06cc\u0627\u0646\u060c \u062d\u0627\u0644 \u0648 \u0647\u0648\u0627\u06cc\u06cc \u0645\u062a\u0641\u0627\u0648\u062a \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0628\u062e\u0634\u062f.