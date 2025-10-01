به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سیدمرتضی اولادعلی، گفت: ایجاد حس مسئولیت پذیری در دانش آموزان و بهره گیری از روش‌های یاری رسانی به همسالان در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد در محیط‌های آموزشی از اهداف این طرح است.

او افزود: ارائه برنامه‌های متنوع در مدارس، اجرای فعالیت‌های جدید آموزشی در قالب کمیته فرهنگی، بهره گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مدرسان، مشاوران و روانشناسان، برپایی نمایشگاه‌های مختلف با موضوع پیشگیری از ابتلا به اعتیاد، استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی و همکاری با تمامی سازمان‌ها و نهاد‌های کیش با هدف آگاه سازی نسل نوجوان و جوان با معضلات ابتلا به اعتیاد از دیگر اهداف اجرای طرح است.

اولادعلی، خاطرنشان کرد: با هماهنگی‌های انجام شده با مسئولان آموزش و پرورش کیش این طرح در مدارس کیش اجرا می‌شود.