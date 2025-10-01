حجت صفرنژاد در حاشیه برداشت محصول زرشک در روستای چلپو افزود: این شهرستان یکی از مناطق مستعد در کشت و تولید زرشک است و به طور میانگین بین یک تا ۱/۵ تُن از سطح هر هکتار از مزارع آن زرشک برداشت می‌ شود.

وی ادامه داد: با توجه به باردهی خوب، کم آب‌ بر بودن، صرفه اقتصادی مناسب و مقاومت به آفات و بیماری‌ ها، کشاورزان کوهسرخی رغبت زیادی برای کشت این محصول دارند.

صفرنژاد با اشاره به آغاز برداشت زرشک از اوایل مهر، به کشاورزان توصیه کرد: با توجه به مزیت‌ های کشت زرشک، نسبت به کشت این محصول اقدام کنند که در کنار کم آب‌ بر بودن، از گیاهان دارویی نیز به شمار می‌ رود.

وی یادآور شد: هم اکنون زرشک تولیدی در شهرستان و شهرستان‌ های همجوار مصرف می‌ شود و بازار بسیار خوبی دارد که در صورت شکل‌ گیری زنجیره ارزش، می‌ توانیم روی صادرات نیز کار کنیم.

صفرنژاد گفت: طی سال‌ های گذشته اقدامات خوبی در راستای توسعه کشت محصولات کم آب بر از جمله آنغوزه، زعفران، گل محمدی، زیره کوهی، آویشن و زرشک در کوهسرخ صورت گرفته است.