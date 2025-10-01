برگزاری رویداد استانی صبا ویژه واسطهگران ازدواج در لرستان
مدیر کل تبلیغات اسلامی لرستان گفت: رویداد استانی «صبا» با حضور واسطهگران ازدواج در خرم آباد برگزار شد .
حجتالاسلام مهدی قدرتی در حاشیه این نشست آموزشی گفت: با وجود ثبتنام اولیه ۸۸ نفر، استقبال چشمگیر فعالان فرهنگی و اجتماعی باعث شد تعداد شرکتکنندگان به ۱۵۰ نفر برسد که نشاندهنده رشد ۵۰ درصدی مشارکت در این دوره است.
وی افزود: چهار استاد برجسته از تهران در این دوره حضور داشتند و مباحث تخصصی مرتبط با واسطهگری ازدواج را آموزش دادندکه این آموزشها میتواند زمینهساز افزایش نرخ ازدواج در استان باشد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان در پایان افزود: با استمرار این دورهها و تقویت نقش واسطهگران امین، شاهد تسهیل در امر ازدواج جوانان و تحکیم بنیان خانواده در سطح استان خواهیم بود.