به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان از برگزاری موفق دوره تخصصی واسطه‌گران ازدواج با حضور ۱۵۰ فراگیر در قالب اردوی یک‌روزه خبر داد.

حجت‌الاسلام مهدی قدرتی در حاشیه این نشست آموزشی گفت: با وجود ثبت‌نام اولیه ۸۸ نفر، استقبال چشمگیر فعالان فرهنگی و اجتماعی باعث شد تعداد شرکت‌کنندگان به ۱۵۰ نفر برسد که نشان‌دهنده رشد ۵۰ درصدی مشارکت در این دوره است.

وی افزود: چهار استاد برجسته از تهران در این دوره حضور داشتند و مباحث تخصصی مرتبط با واسطه‌گری ازدواج را آموزش دادندکه این آموزش‌ها می‌تواند زمینه‌ساز افزایش نرخ ازدواج در استان باشد.