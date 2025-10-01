اخذ مجوز تأسیس بیمارستان ۴۱۰ تختخوابی امام رضا (ع) کاشمر
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ساخت بیمارستان ۴۱۰ تختخوابی امام رضا (ع) در کاشمر موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، رئیس دانشکده علوم پزشکی کاشمر گفت: با پیگیری های مستمر، مجوز تأسیس بیمارستان ۴۱۰ تختخوابی امام رضا(ع) کاشمر از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شد.
دکتر محمدجواد یزدانی افزود: اخذ مجوز تأسیس این بیمارستان بزرگ، نقطه عطفی در توسعه زیرساخت های بهداشتی و درمانی منطقه به شمار می رود. این طرح نه تنها باعث ارتقای کیفیت خدمات درمانی خواهد شد، بلکه بسیاری از بیماران شهرستان های کاشمر، بردسکن، خلیل آباد و کوهسرخ را از اعزام های پرهزینه و زمان بر به مشهد بی نیاز می سازد.
وی ادامه داد: بیمارستان ۴۱۰ تختخوابی امام رضا (ع) شامل بخش های تخصصی و فوق تخصصی همچون داخلی، جراحی، زنان و زایمان، کودکان، قلب و عروق، آی سی یو، سی سی یو، اورژانس، تصویربرداری پیشرفته و واحدهای پاراکلینیک خواهد بود که تحول بزرگی در ارائه خدمات درمانی در سطح منطقه ایجاد می کند.
یزدانی همچنین از حمایت های ویژه وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی مشهد تجلیل و ابراز امیدواری کرد: با تأمین اعتبارات موردنیاز و آغاز عملیات اجرایی، هرچه سریع تر این طرح ملی در کاشمر بهره برداری شود.