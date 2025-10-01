معاون رئیس جمهور، بر ضرورت اصلاح شیوه ثبت‌نامی فروش خودرو، تسهیل تأمین ارز برای واردکنندگان و صادرکنندگان، و حمایت کامل از تولید برق توسط بخش خصوصی در استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، محمد پورمحمدی در جمع فعالان اقتصادی استان با اشاره به قطعات خودرو، بر ضرورت حل مشکل ارز و تسهیلات تأکید کرد و گفت: شیوه فروش خودرو به صورت ثبت‌نامی درست نیست، زیرا تولیدکننده زیر قیمت تمام شده کالا می‌فروشد و این شیوه باید اصلاح شود تا در این بازار رقابت ایجاد گردد.

او همچنین درباره بازار بورس اظهار داشت که این بازار عملاً برای عدالت است و باید پیگیری شود که شرکت‌های بزرگ مانع دسترسی شرکت‌های کوچک نشوند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد که برای تأمین ارز به موقع، باید دست واردکننده و صادرکننده در هم قرار گیرد تا صادرکننده با اشتیاق ارز را برگرداند و واردکننده به ارز دسترسی داشته باشد.

پورمحمدی، قزوین را یکی از مراکز مهم اقتصادی کشور دانست و اعلام کرد که برداشتن موانع و تقویت ظرفیت‌ها در دستور کار دولت قرار دارد.

وی در خصوص نحوه تسویه بدهی‌های ارزی قول مساعد داد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشاورزی قراردادی را ایده مناسبی دانست و پیشنهاد داد که سازوکاری طراحی شود تا با حمایت مالی دولت، امکان تهاتر با روسیه فراهم گردد، به این صورت که کشمش را می‌دهیم و غلات را می‌آوریم.

وی همچنین آمادگی کامل دولت برای شناسنامه‌دار کردن باغات را اعلام کرد.

پورمحمدی در مورد چالش برق، آمادگی دولت برای حمایت از بخش خصوصی که قصد تأمین برق خود را دارد، اعلام کرد.

وی افزود: این حمایت‌ها شامل تأمین تسهیلات تا مالکیت مادام‌العمر و حل مشکلات زیست‌محیطی مربوط به تولید برق خواهد بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشاورزی همچنین خواستار مصون‌سازی نوسانات برق شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن ابراز خرسندی از وضعیت استان، استاندار قزوین را فردی فرهیخته خواند و وفاق موجود در استان را قابل تحسین توصیف کرد.

پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع دفاع اشاره کرد و گفت: در جنگ ۱۲ روزه، دشمن وحشیانه حمله کرد و اگرچه آسیب دیدیم، اما دشمن دست خالی بازگشت.

وی با تأکید بر استقلال کشور افزود: ایران تنها کشور مستقلی است که آمریکا پایگاه نظامی در آن ندارد. ایران تنهاست؛ اما تنهای مغرور؛ ممکن است خم شویم، اما هرگز نخواهیم شکست و منتظر صبح روشن هستیم.