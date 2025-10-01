پخش زنده
امروز: -
در ادامه دیدارهای هفتگی قرآنیان پیرو مکتب شهید سلیمانی، قاریان پایتخت با خانواده شهید قرآنی مرتضی چگینی دیدار کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در چهاردهمین دیدار هفتگی قرآنیان پیرو مکتب شهید سلیمانی در سال ۱۴۰۴، قاریان با قرائت قرآن و خانواده شهید با ذکر خاطراتی از شهید مرتضی چگینی، یاد و خاطره وی را گرامی داشتند.
به گفته رحیم قربانی رئیس سازمان قرآن و عترت بسیج تهران بزرگ، ۲ هزار شهید قرآنی کشور در دوران دفاع مقدس هشت ساله و ۱۲ شهید قرآنی در دفاع مقدس ۱۲ روزه، شناسایی شدهاند.
سرگرد شهید، مرتضی چگینی حافظ ۲۳ جزء قرآن کریم و از شهدای هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دفاع مقدس هشت ساله بود که در منطقه عملیاتی سردشت در چهارم شهریور ۱۳۹۱ به درجه رفیع شهادت نائل آمد.