\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u062f\u0628\u06cc\u0631 \u0647\u06cc\u0626\u062a \u062f\u0648\u0644\u062a \u06af\u0641\u062a: \u0631\u0626\u06cc\u0633\u200c \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u0628\u0631 \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u0628\u0633\u062a\u0647 \u0645\u0639\u06cc\u0634\u062a\u06cc \u0645\u0627\u0647\u0627\u0646\u0647\u060c \u062a\u0623\u06a9\u06cc\u062f \u062f\u0627\u0631\u062f.\n\u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0627\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0648 \u0627\u0633\u062a\u062e\u062f\u0627\u0645\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0627\u0638\u0647\u0627\u0631 \u062f\u0627\u0634\u062a: \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646\u06cc\u200c\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u0635\u0648\u0631\u062a \u0628\u0631\u062e\u0648\u0631\u062f \u0646\u0627\u0645\u0646\u0627\u0633\u0628 \u062f\u0631 \u0627\u062f\u0627\u0631\u0627\u062a\u060c \u0628\u0627 \u06f1\u06f2\u06f8 \u062a\u0645\u0627\u0633 \u0628\u06af\u06cc\u0631\u0646\u062f.\n\u00a0\n\n\n\n\u00a0\n\u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646\u060c \u0645\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc\u06cc \u0631\u0626\u06cc\u0633\u200c \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u0627\u0632 \u0633\u0641\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u0622\u0642\u0627\u06cc \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0647\u0641\u062a\u0647\u060c \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f.\n\u00a0