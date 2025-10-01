وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، طی تماس تلفنی با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، گفتوگو کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد، وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه ای اعلام کرد: در این گفتوگوی دوستانه، دو طرف ضمن بررسی روابط برادرانه پاکستان و ایران، درباره تحولات منطقهای و تلاشهای دیپلماتیک جاری برای تقویت صلح و امنیت تبادل نظر کردند.
وزرای خارجه دو کشور همچنین بر تعهد خود برای گسترش همکاریهای دوجانبه و تعامل مشترک در مجامع بین المللی تأکید کردند.