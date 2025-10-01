در مراسم اختتامیه برنامه های تابستانی کانون های فرهنگی هنری مساجد سراسر کشور، از مدیران برتر طرح توانمندسازی کادر نوجوان در قم و مجریان طرح مسجد کانون نشاط تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، امشب در مراسم اختتامیه برنامه های تابستانی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور، از مدیران برتر طرح توانمندسازی کادر نوجوان در قم و مجریان طرح مسجد کانون نشاط تجلیل شد.

در قالب اجرای این دو طرح، برنامه های متنوع فرهنگی برای سنین مختلف در کشور در ایام تابستان اجرا می شود.

حجت الاسلام روانبخش نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، خالی شدن سنگر مساجد از حضور جوانان متدین و اتقلابی را هدف اصلی دشمنان نظام اسلامی دانست و گفت: برای تقویت حضور نسل جوان در مساجد باید از تمام ظرفیت های فرهنگی استفاده کرد.

وی آبادانی مساجد را در گرو حضور پرشور جوانان و نوجوانان در این اماکن معنوی و مذهبی دانست و گفت: با ابادانی مساجد انقلاب و کشور از دسیسه های دشمنان بیمه می شود.

در این مراسم از منشور اخلاق کانون های فرهنگی هنری مساجد برگرفته از وصیت امام حسن عسگری ع رونمایی شد.

در حال حاضر ۲۸هزار کانون فرهنگی هنری مساجد در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند که از این تعداد ۵۱۹ پایگاه با ۲هزار نفر عضو در قم فعالیت میکنند.