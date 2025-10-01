معاون فرماندار تاکستان اعلام کرد: مصوبه امروز شورای اسلامی مبنی بر استیضاح کیوان رحمانی و معرفی سرپرست، روز شنبه بررسی و اعلام می‌شود.

قنبری، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین گفت: طبق بررسی فرایند استیضاح روال قانونی را طی کرده و هر شش عضو رای داده‌اند.

او گفت: استیضاح شهردار تاکستان روز شنبه در هیئت تطبیق بررسی و نتیجه نهایی اعلام می‌شود.

طبق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، در مواردی که دوسوم از اعضای شورا، ادامه کار شهردار را موجب اختلال در مدیریت شهری بدانند، بدون رعایت تبصره (۱) می‌توانند درخواست استیضاح را تقدیم کنند.

در صورتی که سه چهارم اعضا به استیضاح شهردار رأی موافق دهند، شهردار از کار برکنار می‌شود.

نیمه شهریور امسال هم اعضای شورای اسلامی شهر تاکستان رای به استیضاح شهردارداده بودند، اما کمیته تطبیق آن را غیر قانونی اعلام کرده بود.