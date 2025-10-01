دیدار معاون وزیر راه و شهرسازی با استاندار آذربایجانغربی
غزال راهب معاون وزیر و رییس مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی با استاندار آذربایجانغربی دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ استاندار آذربایجانغربی در این دیدار گفت: توسعه زیرساختهای بخش عمرانی و کیفی بخشی این بخش در آذربایجانغربی با جدیت دنبال میشود.
رضا رحمانی افزود: همکاری بیش از پیش با مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی، کیفیتی بخشی طرحهای عمرانی را افزایش داده و از هدررفت منابع جلوگیری میکند.
وی بیان کرد: مقاوم سازی واحدهای شهری و روستایی و شناسایی واحدهای ناایمن نیز با جدیت اجرایی گردد تا از بروز مشکلات در صورت بروز حوادث جلوگیری شود.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی نیز در این دیدار بیان کرد: توسعه شبکه شتابنگارهای استان با جدیت دنبال میشود چرا که این امر آسیبهای ناشی از زلزله را در سریعترین زمان ممکن احصا میکند.
پیمان آرامون افزود: در حال حاضر از شمال تا جنوب استان کارگاههای راهسازی فعال هستند و توجه به کیفیت طرحهای راهسازی و همچنین بخش مسکن نیز در اولویت بوده و با جدیت دنبال میشود.