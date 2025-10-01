پخش زنده
ملی پوش خوزستانی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان بهترین فرنگیکار ماه سپتامبر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، اتحادیه جهانی کشتی (فیلا) بهترین ورزشکاران آزاد، فرنگی و زنان ماه سپتامبر را اعلام کرد که سعید اسماعیلی، فرنگی کار خوزستانی تیم ملی کشورمان بهترین فرنگیکار ماه در جهان شد.
سعید اسماعیلی فرنگی کار خوزستانی تیم ملی کشورمان در مسابقات جهانی زاگرب موفق به کسب نشان طلا وزن ۶۷ کیلوگرم شد.
نابغه کشتی فرنگی کشورمان دارای نشان طلای المپیک پاریس است.
تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان با درخشش ورزشکاران خوزستانی مقام نخست رقابتهای جهانی زاگرب را کسب کرد.