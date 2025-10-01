درخشش آذربایجانغربی در مسیر توسعه زیرساختهای آسفالتی
معاون وزیر و رییس مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی گفت: آذربایجانغربی استانی سرآمد در حوزه تولید قیر و آسفالت بوده و زیرساختهایی که نهتنها کیفیت راههای ارتباطی را ارتقا دادهاند، بلکه مسیر توسعه پایدار و رونق اقتصادی منطقه را هموار ساختهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛غزال راهب در دیدار با استاندار آذربایجانغربی اظهار داشت: با فعالیت واحدهای تولید قیر و آسفالت در سطح استان آذربایجانغربی این استان توانسته بهعنوان یکی از استانهای پیشرو در توسعه زیرساختهای عمرانی باشد.
وی ادامه داد: باید به این مساله توجه کرد که این موفقیت حاصل برنامهریزی دقیق، بهرهگیری از فناوریهای نوین و استفاده بهینه از منابع بومی در مسیر ارتقای کیفیت راههای ارتباطی منطقه است.
رییس مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: در آذربایجانغربی نیز گسترش شبکه شتابنگار استان و شناسایی واحدهای ناایمن و مقاومسازی ساختمانها با جدیت دنبال میشود.
راهب بیان کرد: مرکز تحقیقات بازوی پژوهشی راه و شهرسازی در حوزههای مختلف است و توحه به کیفیت پروژههای عمرانی و صدور گواهینامههای فنی با جدیت دنبال میشود.