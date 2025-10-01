

کسب عنوان ارزشمند نایب‌قهرمانی تیم ملی فوتبال نابینایان کشورمان در رقابت‌های جام ملت‌ها را صمیمانه تبریک عرض می‌کنیم.

این موفقیت نتیجه تلاش خستگی‌ناپذیر و اراده تحسین‌برانگیز ملی‌پوشان عزیز، هدایت هوشمندانه کادر فنی پرتلاش و همچنین پشتیبانی‌های ارزشمند ریاست و مسئولان فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم‌بینایان است.

کمیته ملی پارالمپیک این دستاورد را برگ زرینی در کارنامه ورزش کشور دانسته و استمرار پیروزی‌های قهرمانان سرافراز ایران در عرصه‌های بین‌المللی را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارد.

کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران