کمیته ملی پارالمپیک با صدور پیامی، کسب عنوان ارزشمند نایبقهرمانی تیم ملی فوتبال نابینایان جمهوری اسلامی ایران در رقابتهای جام ملتها را تبریک گفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،در این پیام آمده است:
کسب عنوان ارزشمند نایبقهرمانی تیم ملی فوتبال نابینایان کشورمان در رقابتهای جام ملتها را صمیمانه تبریک عرض میکنیم.
این موفقیت نتیجه تلاش خستگیناپذیر و اراده تحسینبرانگیز ملیپوشان عزیز، هدایت هوشمندانه کادر فنی پرتلاش و همچنین پشتیبانیهای ارزشمند ریاست و مسئولان فدراسیون ورزشهای نابینایان و کمبینایان است.
کمیته ملی پارالمپیک این دستاورد را برگ زرینی در کارنامه ورزش کشور دانسته و استمرار پیروزیهای قهرمانان سرافراز ایران در عرصههای بینالمللی را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارد.
کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران