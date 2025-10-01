آذربایجانغربی رتبه نخست تولید عسل در کشور
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت:با وجود آب وهوا و مراتع متنوع وغنی آذربایجانغربی در سال ۱۴۰۳ با تولید ۲۳ هزار و ۲۶۰ تن عسل رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است و پیشبینی میشود این میزان در سال جاری به بیش از ۲۸ هزار تن افزایش یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ پرویز بستانچی معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت:با وجود آب وهوا و مراتع متنوع وغنی آذربایجانغربی در سال ۱۴۰۳ با تولید ۲۳ هزار و ۲۶۰ تن عسل رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است و پیشبینی میشود این میزان در سال جاری به بیش از ۲۸ هزار تن افزایش یابد.
وی با اشاره به جایگاه استان در تولید عسل افزود: آذربایجانغربی در زمینه تعداد کندوی عسل، تولید گرده گل و موم نیز رتبه نخست کشور را دارد.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان بااشاره به اینکه بیشاز شش هزار زنبورستان فعال در آذربایجان غربی فعال است گفت:استفاده از روشهای نوین و وهمچنین بالابودن آگاهی زنبورداران باعث شده علاوه بر کیفیت بالای عسل تولیدی دراستان این منطقه به صنعتی پویا در زمینه فرآوری، بسته بندی، و صادرات ایجاد شود.
وی افزود: علاوه برتولید عسل تولیدی آذربایجانغربی به کشورهای همسایه، حاشیه خلیج فارس و کشورهای اروپایی صادر میشود.
بیشاز یک هزارو ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم در صنعت زنبور داری استان مشغول به کار هستند واقتصاد محلی را تقویت میکنند.