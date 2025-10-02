پخش زنده
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از موافقت این مجمع با پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) به صورت مشروط خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبر ۲۱ شبکه یک گفت: دولت می تواند با اجرای ۲ شرط " عمل در چهارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی " به عضویت سی اف تی؛ درآید.
آقای دهنوی افزود: مزیت این قوانین این است که اگر بین عمل به مفاد کنوانسیون و قوانین داخلی تعارضی پیش آید میتوانیم بر مبنای قوانین داخلی عمل کنیم.
او گفت: اف ای تی اف برای خروج ایران را از لیست سیاه، ۴۰ اقدام را شرط کرده بود که ۲ اقدام به تصویب کنوانسیون پالرمو و سی اف تی بر میگشت که پالرمو چند ماه پیش و سی اف تی در جلسه امروز مجمع به تصویب رسید.