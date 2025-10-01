سرمربی تیم فوتبال استقلال در نشست خبری پس از دیدار مقابل المحرق بحرین گفت: این نتیجه عادی و عادلانه نیست ما ۷۰ درصد مالک زمین بودیم و فرصت‌های زیادی ایجاد کردیم.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ریکاردو ساپینتو پس از شکست یک بر صفر تیم فوتبال استقلال مقابل المحرق بحرین در هفته دوم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ اظهار داشت: ما مستحق نتیجه بهتری بودیم. ۷۰ درصد مالک توپ و میدان بودیم و فرصت‌های زیادی ایجاد کردیم. حداقل این بود که بازی را نبازیم.

وی در ادامه افزود: در طول هفته روی انتقال‌های دفاعی به حمله خوب کار کرده بودیم و یک بار دیگر روی همین موضوع گل خوردیم. برخی مواقع، اشتباهات کوچک تیم را می‌کُشد، اما بازیکنانم خوب کار کردند. حداقل حق ما این بود که نبازیم.

ریکاردو ساپینتو در ادامه بدون اینکه پاسخ خبرنگاران را بدهد، محل نشست خبری را ترک کرد.