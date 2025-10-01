پخش زنده
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات با حضور صدها شرکت داخلی و خارجی از ۱۲ تا ۱۵ مهرماه در محل دائمی نمایشگاههای تهران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما: به نقل از روابط عمومی نمایشگاه تهران،بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات، سیستم های سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع با حضور و مشارکت صدها شرکت داخلی و خارجی در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار میشود.
در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات بیش از ۴۵۰ شرکت داخلی و خارجی از ایران و چهارده کشور جهان حضور و مشارکت دارند و نوینترین صنایع، تجهیزات و تولیدات خود را ارائه و در معرض دید مخاطبان قرار میدهند.
دکتر عبدالکریم جلالی، رئیس ستاد برگزاری این نمایشگاه از استقبال کشورهای مختلف جهان برای حضور در این نمایشگاه خبر داد و گفت: در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ایران بیش از ۱۳۰ برند و ۷۴ شرکت خارجی از کشورهای؛ سوئیس، لهستان، کانادا، ترکیه، آلمان، ایتالیا، انگلستان، فرانسه، چین، دانمارک، تایلند، جمهوری چک، کره جنوبی و ژاپن حضور و مشارکت دارند.
رئیس ستاد برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات افزود: حضور شرکتهای دانش بنیان و استارتآپی یکی از مهمترین رویکردهای برگزاری نمایشگاه بین المللی تاسیات است و بر این اساس در نمایشگاه امسال، بیش از یکصد و پنجاه شرکت دانش بنیان حضور دارند و محصولات خود را ارائه میکنند.
جلالی اضافه کرد: کالاهای ارائه شده در این نمایشگاه در پنج بخش تولید کنندگان تجهیزات سرمایشی و سردخانهای و تهویه شامل چیلر، سردخانه، برج خنک کننده و فن کویل، تولیدکنندگان تجهیزات گرمایشی شامل دیگ، مشعل، رادیاتور، پکیج و غیره، تولیدکنندگان تجهیزات تأسیسات شامل شیر آلات، لوله و اتصالات، پمپ و فیلتر رسوب زداها شیرهای برقی، تولیدکنندگان لوازم برقی و الکترونیکی شامل تابلو برق، لوازم و تجهیزات کنترل ایمنی و تجهیزات جانبی و خدمات شامل عایق ها، مواد اولیه فلزی و غیر فلزی، انرژیهای نو و ... است.
وی خاطر نشان کرد: حضور و بازدید چند هیئت تجاری، صنعتی و تخصصی و همچنین برگزاری هشت کارگاه و نشست تخصصی و آموزشی نیز برخی از برنامههای جانبی این نمایشگاه است.
جلالی افزود: اطلاع رسانی از آخرین دستاوردها و تکنو لوژی صنعت تاسیسات و صنایع وابسته، ارتقاء تولیدات داخلی، توسعه صادرات، اشتغالزایی، ارائه توانمندیهای شرکتهای ایرانی، افزایش تولید و صادرات، بومی سازی صنایع مختلف با استفاده از جدیدترین پیشرفتهای روز این صنعت، برخی از اهداف برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات است.
وی همچنین از رشد حضور شرکتهای داخلی در نمایشگاه امسال خبر داد و گفت: استقبال شرکتهای داخلی از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت تاسیسات، سیستم های سرمایشی و گرمایشی به حدی بود که سالنهای نمایشگاههی از هفتهها قبل تکمیل شد.
عضو هیئت رئیسه انجمن برگزارکنندگان نمایشگاهها خاطرنشان کرد: همه کشور های همسایه مشتری محصولات تاسیسات ایرانی هستند؛ همچنین کشورهای اروپایی از قدیم مشتری محصولات بوده و اکنون نیز با وجود محدویتها، صادرات به این کشورها وجود دارد. کشور روسیه هم یکی از مهمترین مشتریان محصولات صنعت تاسیسات ایران محسوب میشود.
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی از ۱۲ تا ۱۵ مهرماه، هر روز از ساعت ۹ تا ۱۵ در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران آماده بازدید علاقمندان است.