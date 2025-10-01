امروز: -
لیگ قهرمانان آسیا / استقلال - المحرق بحرین

تیم فوتبال استقلال در چارچوب هفته دوم لیگ نخبگان آسیا امشب ۹ مهر ماه ۱۴۰۴ در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف تیم فوتبال المحرق بحرین رفت. در نهایت این بازی با نتیجه یک بر صفر به نفع المحرق به پایان رسید.
عکاس :مهدی زارع
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ - ۲۲:۴۶
