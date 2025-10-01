فرناندو مانوئل در نشست خبری پس از دیدار مقابل استقلال گفت: استقلال موقعیت‌های خوبی به خصوص در اواخر بازی داشت و ما خوش‌شانس بودیم، اما در مجموع شایسته پیروزی بودیم.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فرناندو مانوئل پس از برتری یک بر صفر تیم فوتبال المحرق بحرین برابر استقلال در دومین هفته از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ اظهار داشت: روز گذشته در نشست خبری قبل از بازی درباره ارزش تیم‌ها صحبت کردم و گفتم این مسئله تعیین‌کننده نیست و عملکرد فردی و تیمی مهم است. ما استحقاق گرفتن سه امتیاز را داشتیم، نمایش‌مان خوب بود و کیفیت فوتبال بحرین را نشان دادیم.

وی در واکنش به طرح این موضوع که به نظر می‌رسید تیمش برای گرفتن یک امتیاز در میدان حاضر شده بود، تصریح کرد: فکر نمی‌کنم اینطور بوده باشد. ما منظم بازی کردیم و در زمان دفاع تمام بازیکنان دفاع می‌کردند. از دقیقه یک نشان دادیم وقتی توپ در اختیارمان باشد دنبال بازی‌سازی و حمله هستیم. هرگز هدف ما گرفتن مساوی نبود و برای برد بازی کردیم.

سرمربی پرتغالی تیم فوتبال المحرق بحرین راجع به قضاوت داور لبنانی در دیدار این تیم مقابل استقلال ایران هم خاطر نشان کرد: من درباره داوری نظر نمی‌دهم. ممکن است داور تصمیمات درست و غلطی داشته باشد. داوری تأثیری در نتیجه بازی نداشت، ولی شاید بتوان صحبت کرد، اینکه ما هم موقعیتی در محوطه جریمه استقلال داشتیم که شاید پنالتی بود. در مجموع و با توجه به اینکه VAR نداشتیم قضاوت داور نکته‌ای نداشت.